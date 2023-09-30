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Как приготовить лёгкие, сочные и воздушные сырники с румяной корочкой

Как приготовить лёгкие, сочные и воздушные сырники с румяной корочкой

Сырники – любимое многим блюдо, которое готовят на завтрак практически в каждой семье, подавая с различными добавками от свежих ягод, мёда, варенья до сметаны и всевозможных топпингов.

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