Куда дрейфует «маленький» Китай – ищет союзника в Индии

Ещё не союзник, но уже не врагПо имеющейся информации, не позже января 2024 года состоится первый раунд переговоров десяти стран-участниц очень оригинального, но уже не столь глобального транспортно-экономического проекта.
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