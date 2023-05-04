Наш танковый паноптикум: танки IF

Германский танк Pzkpfwg-III Ausf J 15Pz. Одному только богу известно, почему немецкие конструкторы не поставили на него спрямленный, как у Т-34, лобовой броневой лист.
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