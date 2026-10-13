Слуцкий - о скандальном переходе экс-игрока ЦСКА в «Зенит»: для меня он не предатель

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает экс-футболиста армейцев Марио Фернандеса, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым