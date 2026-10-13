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Спорт Уик-Энд

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Слуцкий - о скандальном переходе экс-игрока ЦСКА в «Зенит»: для меня он не предатель

Слуцкий - о скандальном переходе экс-игрока ЦСКА в «Зенит»: для меня он не предатель

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает экс-футболиста армейцев Марио Фернандеса, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит» в 2023 году.

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