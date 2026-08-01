Архангельская область достигла углеродной нейтральности к 2025 году

Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева представила доклад об углеродном балансе региона на всероссийском форуме «Острова устойчивого развития: климат и экология» в Южно-Сахалинске.
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