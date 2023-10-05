Рекордную скорость ветра зафиксировали на Тайване

3 октября на тайваньском острове объявили штормовое предупреждение В тайфуне "Коину" зафиксировали рекордную скорость порывов ветра за последние 120 лет, пишет "МК" со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.
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