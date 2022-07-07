Представительница конгресса США украинского происхождения призвала Зеленского прекратить «политический театр»

Американская конгрессвумен Виктория Спартц, представляющая Республиканскую партию в Палате представителей, считает, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует разработать ясный стратегический план по отношению к Киеву.
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