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Военное обозрение

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Представительница конгресса США украинского происхождения призвала Зеленского прекратить «политический театр»

Представительница конгресса США украинского происхождения призвала Зеленского прекратить «политический театр»

Американская конгрессвумен Виктория Спартц, представляющая Республиканскую партию в Палате представителей, считает, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует разработать ясный стратегический план по отношению к Киеву.

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