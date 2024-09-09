Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян провел встречу с вице-президентом Маврикия

Пекин, 7 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу встретился с вице-президентом Маврикия Эдди Буассезоном, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/.