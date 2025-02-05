Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Авиация поддержала сухопутные войска Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ в составе смешанной группы сорвал ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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