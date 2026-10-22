Последствия вчерашней атаки БПЛА на автомобиль в Петровском районе Донецка, в результате которой погибла женщина 1959 года рождения и ранен мужчина 1963 года рождения https://t.
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