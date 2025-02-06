Студотряды Крыма на зимних каникулах помогали в уборке мазута и благоустройстве городских улиц

С 25 января по 2 февраля в Крыму 400 студотрядовцев помогали в ликвидации загрязнений нефтепродуктами в береговой зоне Крыма, занимались благоустройством общественно полезных муниципальных территорий, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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