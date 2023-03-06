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Барбашев забил дважды «Монреалю», став 1-й звездой матча. У него 2+3 в 4 играх за «Вегас»

Барбашев забил дважды «Монреалю», став 1-й звездой матча. У него 2+3 в 4 играх за «Вегас»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил две шайбы в матче с «Монреалем» (4:3), в том числе победную, и был признан первой звездой.

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