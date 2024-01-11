ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Вера, а зачем вы за него оправдываетесь?Муж позвал соседк...
  • Владимир Соколов
    мужчинка в плане отцовство поставил на себе крест, поэтому не удивительна его реакция на ее беременность.Муж заставил меня...
  • Владимир Соколов
    это и так не его ребенок)) да еще за которого возможно ему и алименты платить.Муж заставил меня...

Теща продала свою квартиру и переехала к нам жить, а я только рад

Теща продала свою квартиру и переехала к нам жить, а я только рад

Как-то звонит мне жена на работу и говорит, что ее мама у нас решила поселиться. Я сначала не понял, как это так? В гости, что ли собралась? И чего ей в своем райцентре не сидится?  А Катя, волнуясь, объясняет, что мама насовсем к нам собирается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МН
Миннур Нафикова
Зятю зачёт! 👍 Была тёща, а стала мама! 🥰
Ответить
19 час.
Вера Федорова
Хорошо, что всё так хорошо, конечно. И, всё-таки, странности есть и вопросы. Такие серьёзные дела обсуждаются по телефону... Мама составила завещание на ту дочь и отдала ей деньги. Завещание на что? И что значит, сказали, что онкозаболевание. Без какой-либо бумажки? Просто сказали? Ой, мамочка-хитрушка)). Ну, да ладно...главное, всем хорошо, пусть живут)).
Ответить
18 час.
IK
Irina Krasnova
бред,  конечно же.. полный.. но - хорошая сказка ))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх