Теща продала свою квартиру и переехала к нам жить, а я только рад

Вера Федорова

Хорошо, что всё так хорошо, конечно. И, всё-таки, странности есть и вопросы. Такие серьёзные дела обсуждаются по телефону... Мама составила завещание на ту дочь и отдала ей деньги. Завещание на что? И что значит, сказали, что онкозаболевание. Без какой-либо бумажки? Просто сказали? Ой, мамочка-хитрушка)). Ну, да ладно...главное, всем хорошо, пусть живут)).