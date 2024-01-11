Как-то звонит мне жена на работу и говорит, что ее мама у нас решила поселиться. Я сначала не понял, как это так? В гости, что ли собралась? И чего ей в своем райцентре не сидится? А Катя, волнуясь, объясняет, что мама насовсем к нам собирается.
Теща продала свою квартиру и переехала к нам жить, а я только рад
Комментарии
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МН
Миннур Нафикова
Зятю зачёт! 👍 Была тёща, а стала мама! 🥰
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19 час.
Вера Федорова
Хорошо, что всё так хорошо, конечно. И, всё-таки, странности есть и вопросы. Такие серьёзные дела обсуждаются по телефону... Мама составила завещание на ту дочь и отдала ей деньги. Завещание на что? И что значит, сказали, что онкозаболевание. Без какой-либо бумажки? Просто сказали? Ой, мамочка-хитрушка)). Ну, да ладно...главное, всем хорошо, пусть живут)).
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18 час.
IK
Irina Krasnova
бред, конечно же.. полный.. но - хорошая сказка ))
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15 час.
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