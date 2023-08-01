Автоэксперт Баканов: тем, кто хочет купить машину по текущим ценам, стоит поторопиться в связи с повышением утильсбора

Повышение утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в России приведет к тому, что большинство дилеров будут пересматривать ценники за машины, сказал телеканалу "360" автомобильный журналист Петр Баканов.
Повышение утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в России приведет к тому, что большинство дилеров будут пересматривать ценники за машины, сказал телеканалу "360" автомобильный журналист Петр Баканов.
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