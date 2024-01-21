Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели

Не успел начаться 2024 год, а аналитики авторынка уже гадают, каким он будет. Будут ли расти цены или наоборот – начнут снижаться, какое будет предложение на рынке, появится ли у нас больше бюджетных и недорогих моделей или по-прежнему в основном будут завозить машины стоимостью от 3 млн рублей и выше.