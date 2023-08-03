Упасть и встать: почему рубль окрепнет в скором будущем

Курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи перевалили за 94 и 103 рубля соответственно. Фактором, ослабляющим рубль, называют бюджетный дефицит и торговый дисбаланс, но изменение конъюнктуры на глобальном рынке энергоносителей может изменить ситуацию.