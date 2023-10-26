Лукашенко прокомментировал появляющиеся с ним в интернете дипфейки

Президент Белоруссии с вниманием и тревогой смотрит дипфеки на основе искусственного интеллекта.Выступая перед белорусской молодёжью Александр Лукашенко обратил внимание на то, как сейчас меняют общество нейросети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии