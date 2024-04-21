Шарль Леклер: «На жестких шинах «Макларен» был на полсекунды быстрее нас – пока не знаю причины»

Леклер признал нехватку скорости на Гран-при Китая. Пилот «Феррари» отметил, что в этот раз команда не могла соперничать с конкурентами из «Макларена» по скорости, что проявилось при использовании наиболее жестких по составу шин.
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