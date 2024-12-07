Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дубровская
    Парней жалка нашихРаспад Сирии
  • Walery
    На Юго-Западе нельзя не доводить ситуацию до логического завершения, иначе через 5-10 лет повториться тоже что в Сири...АХ ВОТ КАК ХОТЯТ ...
  • Мария
    Таких сёл на Украине тысячи. Не пройдёт и сто лет, как все их освободим.ВС РФ освободили ...

В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

Пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре благодаря длительным январским праздникам, что позволит выплатить пенсии заранее, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Индексация не успевает за повышением цен, толку то, что повысят пенсии.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх