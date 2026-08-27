Татьяна Залетова раскрыла секреты правильного питания для школьников

Татьяна Залетова из ФИЦ питания и биотехнологии рассказала, каким должен быть рацион школьника для поддержания энергии: важность завтрака, сочетание медленных углеводов с белком и перекусы фруктами, овощами, орехами и цельнозерновыми продуктами.
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