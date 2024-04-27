Аграрии Свердловской области готовятся к посевной

На Среднем Урале началась полевая работа. Сельскохозяйственные производители провели подкормку многолетних трав на площади более 20 тысяч гектаров, обработали 7,8 тысяч тонн семян зерновых культур от болезней и приступили к севу овса.
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