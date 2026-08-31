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Мебельные ретейлеры переключаются на B2B из-за падения продаж

Мебельные ретейлеры переключаются на B2B из-за падения продаж

Крупные мебельные ретейлеры планируют в ближайшее время увеличить долю B2B-направления в структуре выручки из-за падения розничных продаж.

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