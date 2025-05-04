Маск обратил внимание на кадры похищения сотрудниками ТЦК курьера на Украине

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 4 мая обратил внимание на видео, в котором сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов на Украине) похитили курьера с целью мобилизации.
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