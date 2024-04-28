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Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на следующие 10 лет

Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на следующие 10 лет

Global Look Press/Keystone Press Agency/SOPA Images Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о финансовой и военной поддержке Киева на следующие десять лет, заявил в своем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

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