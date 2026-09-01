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В Петербурге открыли новый корпус школы №129 имени героя-фронтовика Фёдора Чистякова

В Петербурге открыли новый корпус школы №129 имени героя-фронтовика Фёдора Чистякова

В первый день осени губернатор Александр Беглов посетил церемонию открытия современного здания 129-й школы, расположенной на Пискарёвском проспекте (Красногвардейский район).

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