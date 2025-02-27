В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Антоном Гавшиным

В Пермском крае простятся с рядовым мотострелкового отделения Антоном Гавшиным. Боец погиб в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 26 февраля 2024 года, сообщила администрация Верещагинского округа.
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