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Царьград

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За летние месяцы в Поморье сыграли свадьбу 2,5 тысячи пар

За летние месяцы в Поморье сыграли свадьбу 2,5 тысячи пар

Почти 2,5 тысячи пар заключили брак в Архангельской области за летоВ агентстве ЗАГС Архангельской области рассказали, что за летние месяцы в регионе зарегистрировали брак свыше 2,5 тысяч пар.

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