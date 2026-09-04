Марочко: ВСУ попали в котёл на волчанском направлении

Переброска националистов из "Азова"* не спасла украинские подразделения от окружения.Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики попали в котёл на волчанском направлении в Харьковской области.
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