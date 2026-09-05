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Слуцкий: решение о приостановке ударов по Киеву указывает на приверженность миру

Слуцкий: решение о приостановке ударов по Киеву указывает на приверженность миру

Решение главы российского государства Владимира Путина приостановить на трое суток нанесение ударов по Киеву указывает на приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине.

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