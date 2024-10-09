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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал ускорить реализацию дополнительных мер для стабилизации экономики Китая

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник призвал ускорить воплощение в жизнь дополнительных мер по стабилизации экономики страны и стремиться к достижению целевых показателей социально-экономического развития, поставленных на нынешний год.

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