Премьер Госсовета КНР призвал ускорить реализацию дополнительных мер для стабилизации экономики Китая

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник призвал ускорить воплощение в жизнь дополнительных мер по стабилизации экономики страны и стремиться к достижению целевых показателей социально-экономического развития, поставленных на нынешний год.