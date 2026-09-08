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Новый сезон проекта "Неновости" расскажет о 10 выдающихся ученых и бизнесменах

Новый сезон проекта "Неновости" расскажет о 10 выдающихся ученых и бизнесменах

Второй сезон проекта «Неновости», посвященного великим людям из России, перевернувшим своими открытиями мир, стартовал в РФ при поддержке Института развития интернета.

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