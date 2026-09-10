Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 783 подписчика

Эксперт Щербаков: цифровые рубли хранятся у ЦБ и не зависят от банкротства банка

Эксперт Щербаков: цифровые рубли хранятся у ЦБ и не зависят от банкротства банка

С 1 сентября 2026 года в России официально запущен цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Maxim
Maxim

Цифр рубль придумали - чтобы из бюджета не воровали: в СССР было два контура обращения, обнал был невозможен