Эксперт Щербаков: цифровые рубли хранятся у ЦБ и не зависят от банкротства банка

С 1 сентября 2026 года в России официально запущен цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.
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Цифр рубль придумали - чтобы из бюджета не воровали: в СССР было два контура обращения, обнал был невозможен