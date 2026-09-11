Политолог Блохин: Англичане хотят саботировать переговорный процесс

Есть ли у Евросоюза шанс принять участие в формировании современного миропорядка? Или исключительное право на это лишь у России, Китая и США? И чем обернется для запада дальнейшая помощь Украине? И какова роль Британии? Тему в эфире программы "События.
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