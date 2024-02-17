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О логистическом значении Авдеевки

О логистическом значении Авдеевки

О логистическом значении АвдеевкиПадение Авдеевки, кроме очевидного результата - отодвигания удобных и защищенных артиллерийских позиций противника от Донецка - имеет ещё и серьёзные оперативно-стратегические последствия.

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