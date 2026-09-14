❕ Следователи выясняют обстоятельства ДТП с автобусом в Симферополе Предварительно, водителю стало плохо за рулём, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями и въехал во вход торгового центра.
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