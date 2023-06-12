smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ДА ОТГОНИТЕ  уже этих тварей ОТ ДОНЕЦКА!!!Увеличилось колич...
  • лина любимцева
    Только что показывали по телику. Путин вручил награды ребятам, поговорил с ними... Представляю, какие счастливые сейч...РИАН: Путин в гос...
  • лина любимцева
    Западные  "украинцы", а вернее, БАНДЭРОВЦЫ вовсе НЕ украинцы и НЕ славяне!!Публицист Миронов...

Мостовой заявил, что Сперцяну стоит согласиться на переход в «Аякс»

Мостовой заявил, что Сперцяну стоит согласиться на переход в «Аякс»

Александр Мостовой, бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России, высказал свое мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх