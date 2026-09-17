«Это будет совсем другая война»: Лавров предупредил Европу, что конфликт с Россией будет коротким

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге и сделал заявление, от которого в европейских столицах должно было похолодеть.
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