От 5 до 50 тыс. рублей: россиянам раскрыли, где дают такие деньги

До 50 тысяч рублей уже сейчас могут получить некоторые россияне. Гражданам России подробно объяснили, кто имеет право на такую денежную льготу, а также что может измениться в выплатах таких средств в будущем.
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