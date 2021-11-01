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От 5 до 50 тыс. рублей: россиянам раскрыли, где дают такие деньги

От 5 до 50 тыс. рублей: россиянам раскрыли, где дают такие деньги

До 50 тысяч рублей уже сейчас могут получить некоторые россияне. Гражданам России подробно объяснили, кто имеет право на такую денежную льготу, а также что может измениться в выплатах таких средств в будущем.

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