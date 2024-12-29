ЦТАК: Ким Чен Ын объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» США

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о стратегии «самого жесткого противодействия» Соединенным Штатам, а также содействии развития отношений с дружественными странами.
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