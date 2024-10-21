Южный фронт: ВС РФ призывают сдаваться в плен, альтернатива – погибель Из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 12 по 18 октября 2024 г.
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