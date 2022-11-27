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В Архангельске состоялось чествование семей, которые бережно сохраняют традиции своих предков

В Архангельске состоялось чествование семей, которые бережно сохраняют традиции своих предков

Мероприятие прошло в рамках областного форума «Счастье быть вместе».Как сообщает пресс-служба АОСД, семья Василия и Натальи Строгановых из Новодвинска — победители всероссийского конкурса «Семья года 2022» в номинации «Семья — хранитель традиций».

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