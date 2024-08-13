Жилые комплексы для переселения по программе реновации построят в Конькове

В Конькове идет строительство трех жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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