Департамент охоты в Минприроды РФ возглавит Татьяна Арамилева

﻿﻿Председатель Российского общества охраны, использования животного мира и развития охотничьего хозяйства назначен директором Департамента государственной политики и регулирования Министерства природных ресурсов Российской Федерации Президент Российского союза охотников и рыболовов Татьяна Арамилева станет новым руководителем Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприр.