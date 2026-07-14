Россия: Местные СМИ сообщили, что пожарные ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефтехим» в Салавате, Республика Башкортостан, в утренние часы по местному времени после атаки украинского беспилотника.
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