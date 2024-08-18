Выяснилось, как изменилcя функционал Lada Niva Travel после удорожания

Портал «Лада.онлайн» разобрался в причинах второго повышения цен за полтора месяца. В середине августа Lada Niva Travel прибавила от 12 до 49 тысяч рублей, однако во всех комплектациях появилась антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозных усилий, а двигатели экостандарта «Евро-2» заменены на более современные «Евро-5».