В новогодние праздники в Уссурийске усилят наряды полиции

В Уссурийске сегодня, 6 декабря, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Уссурийском городском округе обсудили безопасность на предстоящих новогодних праздниках, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.