В новогодние праздники в Уссурийске усилят наряды полиции

В Уссурийске сегодня, 6 декабря, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Уссурийском городском округе обсудили безопасность на предстоящих новогодних праздниках, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.
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