"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР

TF

Tatyana Fedotova

Да уж, деградация коммунистов налицо. Настоящие коммунисты кончились. Приспособленцы остались. Первыми всегда гибнут лучшие. Вот последних настоящих коммунистов похоже уничтожила ВОВ. Мало осталось настоящих. В основном выжили трусы и приспособленцы. Вот и результат.