RUSSIAN LOOK/ GLOBAL LOOK PRESS Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причину развала СССР.
"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Да уж, деградация коммунистов налицо. Настоящие коммунисты кончились. Приспособленцы остались. Первыми всегда гибнут лучшие. Вот последних настоящих коммунистов похоже уничтожила ВОВ. Мало осталось настоящих. В основном выжили трусы и приспособленцы. Вот и результат.
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4 час.
Александр Нестеров
Все верно говорит Володин...эти предатели не исчезли, а пришли к власти в 90-х поддержав и прислуживая Ельцину!
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3 час.
Алексей Кузнецов
Молодец. Коротко и ясно
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20 мин.
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