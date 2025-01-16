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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о 37 игровых минутах Стефа Карри: «Мне это не нравится, но приходится так поступать»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» провел 37 минут на площадке в победном матче с «Миннесотой» (116:115), набрав 31 очко и 8 передач.

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