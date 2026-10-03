Что творится со «Спартаком»? Тренер сваливает вину на хоккеистов, команда проигрывает всем подряд

Красно-белые все?Начало сезона для «Спартака» на удивление вышло позитивным. Возможно, команда Алексея Жамнова даже прыгала выше головы.
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