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Что творится со «Спартаком»? Тренер сваливает вину на хоккеистов, команда проигрывает всем подряд

Что творится со «Спартаком»? Тренер сваливает вину на хоккеистов, команда проигрывает всем подряд

Красно-белые все?Начало сезона для «Спартака» на удивление вышло позитивным. Возможно, команда Алексея Жамнова даже прыгала выше головы.

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