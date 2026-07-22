Прохлада и грозы: какой будет погода в Тверской области 23–24 июля

«Качели» с дождём и солнцем: погода в Тверской области на ближайшие дни. В ближайшие дни погода в Тверской области будет типично летней, но крайне неустойчивой: солнце будет регулярно сменяться ливнями, а местами — грозами.
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